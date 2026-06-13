◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第5日準決勝慶大5―2東北福祉大（2026年6月13日神宮）慶大のエース左腕・渡辺和大（4年＝高松商）が連覇を狙う東北福祉大相手に快投を披露した。初回からエンジン全開。140中盤のストレートにスライダーの投げ分け、ツーシームと両サイド、高低を投げ分け相手打者のバットが空を切る。初回に2個、2回先頭の4番小島から4回の2番高田まで大会記録（50回大会、筒井和也＝愛知学院大