高市総理大臣はまもなく、フランスで開かれるG7＝主要7カ国の首脳会議にあわせて、就任後はじめてとなるヨーロッパ訪問へ出発します。【映像】高市総理大臣 欧州歴訪へ総理周辺は「いまはG7の結束が試されている時期だ」と話し、トランプ大統領も含め各国首脳との良好な関係を築く高市総理が果たすべき役割は重要だと見ています。イラン情勢を受けたエネルギー安全保障が主要テーマのひとつとなる見通しで、高市総理は「アジア