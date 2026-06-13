高市総理は先ほど羽田空港を出発し、ヨーロッパ歴訪へ向かいました。G7サミットを前に、「国際社会の課題への対応を主導していく姿勢を示したい」と意欲を示しました。高市総理「私にとって初めてのG7サミットとなります。G7が連携・結束して、国際社会の課題への対応を主導していくという姿勢を示したいと思っております」高市総理は（13日）午後2時すぎ、羽田空港を出発しました。今回のヨーロッパ歴訪では、イギリス、イタリア
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