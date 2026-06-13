俳優の山田杏奈が13日、都内で行われた映画『NEW GROUP』公開記念舞台あいさつに登壇。作品にちなみ、学生時代に違和感を抱えていたことについて向けられると「スカートの長さを短くしちゃいけないっていうのは、ずっと『この数センチで何が変わるんだ！』って思っていました（笑）。今になれば理解できる部分もあるのですが、当時は短くしたくて、モヤモヤしていました」と打ち明けた。【全身ショット】ひざ丈ミニワンピで笑顔