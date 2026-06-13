アメリカの新興AI企業アンソロピックが最先端のAIモデル「クロード・ミュトス5」などの提供を停止すると発表しました。【映像】最先端AIモデルなど提供停止を発表 米アンソロピックアンソロピックは12日、最先端のAIモデル「クロード・ミュトス5」と「フェイブル5」について、すべてのユーザーへの提供を直ちに停止すると発表しました。アメリカ政府から国家安全保障を理由に、外国人によるアクセスを停止するよう命じられた