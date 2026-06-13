日本バレーボール協会は13日、日本時間13日に行われるネーションズリーグ予選ラウンド第1週中国大会の中国戦に向け、出場メンバーの変更を発表した。ポーランド戦で15得点をマークした大塚達宣（25）と郄橋健太郎（31）がリザーブにまわり、キャプテン石川祐希（30）とミドルブロッカーの小野寺太志（30）を再登録した。【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月4日開幕 ！ 女子は開幕無傷の4連勝、男子は10日にウ