お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。中西の妻の梅小鉢の高田紗千子（42）との結婚について語った。笑福亭鶴瓶は観覧席に「皆さん知ってるか（わからない）。（なすなかにしは）いとこ同士ですからね」と伝えると、客席からは「へぇ〜」と驚きの声に包まれた。中西は「年に1回正月にビンゴ大会やってますから」と語った。鶴瓶から「そのときはお前ら司会せえへ