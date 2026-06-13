【モデルプレス＝2026/06/13】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が12日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ハルが、バミリを巡って対決するメンバーを明かした。【写真】超特急、バミリ巡って“マジバッチバチ”なメンバー◆超特急ハル、バミリ巡って“マジバッチバチ”なメンバーこの日の番組では、自身の意