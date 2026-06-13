【モデルプレス＝2026/06/13】櫻坂46の谷口愛季6月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題となっている。【写真】21歳櫻坂メンバー「脚長すぎてびっくりした」スカートから美脚チラリ◆谷口愛季、ベージュフリルスカートから美脚チラリ谷口は「15th Single 『Lonesome rabbit ／ What’s ”KAZOKU”？』が発売されました！多くの皆さんの手に届きますように」と同日発売されたシングルについてつづり