【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が6月11日、自身のInstagramを更新。シースルーのトップス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】K-POP美女「攻めてる」黒シースルートップスで大胆肌見せ◆ユンジン、黒シースルトップスで素肌チラリユンジンは芝生に座る姿など複数枚の写真を投稿。カメラに向かってニッコリと笑顔を見せるショットでは、黒のブラジ