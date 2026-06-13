「反時計回りの渦」が日本の南に北上か？ 日本のはるか南で「低圧部」が発生しました。「低圧部」は熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、発達して「台風のたまご＝熱帯低気圧」、さらに風が強まれば『台風』になることがあるため注意しておきましょう。 【▶画像で掲載】雨と風シミュレーション（１４日（日）～２３日（火）） 【▶画像で掲載】全国各都市の週間予報（１４日（日）～２０日（