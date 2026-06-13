歌手の西野カナさん（37）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。ヘソ出しコーデを披露した。「今日のコーディネートも懐かしい感じで可愛かった」西野さんは、「CDTVありがとうございました〜」といい、ミニ丈のトップスからウエストを見せたショットを含む5枚の写真を投稿した。「今日のコーディネートも懐かしい感じで可愛かった」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、ショート丈のデニムジャケットにレモ