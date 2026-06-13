岡山県議会の代表質問で答弁する伊原木知事12日 岡山県の伊原木知事は12日、物価高騰対策としてLPガス利用者を支援する方針を示しました。 岡山県議会の代表質問で答弁しました。伊原木知事は「生活者や事業者を支援するため、LPガス利用者への支援など追加の補正予算を速やかに編成し、今定例会で提案したい」と述べました。 国の補正予算による交付金を活用するとしています。