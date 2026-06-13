◆米大リーグジャイアンツ１―５カブス（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のジャイアンツ戦に「５番・右翼」で先発出場し、２打席連続の二塁打。５月２９日以来、１２試合ぶりのマルチ安打を記録した。４打数２安打で打率は２割５分２厘となった。２回は１死から左翼線へ放ち、４回は１死一塁で左中間を割った。一塁走者のハップが生還し、先制打に。送