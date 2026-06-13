◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ▽１回戦Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ａ２―０Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―ＢＪリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。お祭り男ことＪ２藤枝の槙野智章監督が早速、祭典を盛り上げた。ＥＡＳＴ―Ｂを率いた槙野監督は、第１試合の２６分、ベンチ前でまさかの“タックル”。右サイドでプレーしていた相手チームの田中パウロ淳一がタッチライン際でボール