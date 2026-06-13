俳優のピエール瀧が１３日、都内で映画「ＮＥＷＧＲＯＵＰ」（下津優太監督）の公開記念舞台あいさつを行った。２０２４年の「みなに幸あれ」で商業映画デビューした下津監督の２作目。組体操という集団行動における人間心理の根底をあぶり出す異色のＳＦサイコエンターテインメントだ。生徒が組体操の人間ピラミッドに加わっていくという怪作に、謎の校長役を演じた瀧は「撮影の時から、どういう人が見る映画なんだろうと