４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＫＡＮＯＮが、雰囲気激変のガーリーな姿を見せた。１３日に自身のインスタグラムを更新し、ブランド「ｍｉｕｍｉｕ」をタグ付け。ブラウンの上品ワンピースを着こなし、髪をアップにまとめたお嬢様風コーデでポーズを取った。黒髪ロングのストレートヘアがトレードマークのＫＡＮＯＮだが、雰囲気ガラリ。美女オーラ全開で、フォロワーは「制服着てる時と全