◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝東北福祉大２―５慶大（１３日・神宮）慶大が前回王者の東北福祉大に５ー２で勝利。連覇を狙った東北福祉大は、２年連続の決勝進出を逃した。東北福祉大の先発・船曳壮汰投手（１年＝高川学園）は３回３安打１失点で１年生ながら存在感を見せた。最速１４０キロの直球に１００キロのカーブ、チェンジアップを織り交ぜ３回までは無安打。４回に三者連続安打