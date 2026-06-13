音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の最優秀賞を表彰する「ＰｒｅｍｉｅｒｅＣｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。最優秀アニメ楽曲賞には、サカナクションの「怪獣」が輝いた。白の衣装で統一し、登壇してきた５人は、最優秀賞のアーティストに与えられるルビーを手にし一礼。ボーカルの山口一郎は「この度はこ