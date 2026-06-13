イタリアンでおなじみの「ズッキーニ」は、人気の夏野菜のひとつ。今回は、あえるだけでOKのバリエーションをご紹介します。ワザいらずで、火を使わずに作れるのも嬉しいですね。 ▼さっぱり！ポン酢あえ 薄くスライスして塩もみしたズッキーニは、シャキシャキして絶品。暑くて食欲がないときでも、ポン酢のおかげでモリモリ食べられること間違いなし。 ▼子どもも喜ぶ！ツナあえ 輪切りにしたズッキーニに人気のツナをプラス