音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の最優秀賞を表彰する「ＰｒｅｍｉｅｒｅＣｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。最優秀リバイバル楽曲賞には、ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥの「イケナイ太陽」が輝いた。５人で壇上に登壇し、ルビーを手にしたＲＹＯは「『イケナイ太陽』が１９年の時を超えて受賞できて本当にうれ