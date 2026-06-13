歌手和田アキ子（76）は13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演した際、生前親しくしていたというプロボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを追悼した。ガッツ石松さんは、肺炎のため6月2日に76歳で亡くなったことが11日に公式SNSで発表された。和田は、訃報（ふほう）に触れたリスナーか