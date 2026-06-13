サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の日本代表に三重県伊賀市出身の町野修斗選手（ボルシアＭＧ）が追加招集された。伊賀市は１２日、懸垂幕を掲げて代表入りを祝福し、代表選手らのパネル展も急きょ始めた。地元は１５日（日本時間）のオランダ戦に向けて応援ムードが高まっている。町野選手は地元のＦＣ中瀬でサッカーを始めた。湘南ベルマーレなどで活躍し、現在はドイツでプレーしている。４年前のカタール