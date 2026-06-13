演歌歌手小林幸子（72）が13日、東京・世田谷の東農大キャンパスの水田で田植えを行った。同大が推進する「農ある風景のキャンパスづくり」で、「応援団長として頑張ります」と宣言。学生や教職員、地元の稲花小児童ら70人超とともに汗を流した。米どころ新潟出身の小林と米は縁が深い。06年から新潟・長岡市山古志地域で中越地震からの復興を願う米作りに取り組んできた。11年には農林水産省初の「お米大使」に就任している。さら