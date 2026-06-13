アイドルグループ私立恵比寿中学の風見和香（18）が13日、都内で、1st写真集「和ぐころ」（宝島社）発売記念に出席した。TBS系「KUNOICHI 2025秋」で、アイドルとして令和初の1stステージクリアや、フジテレビ系「千鳥の鬼連チャン」の300mサバイザル走などで高い身体能力を見せつけている風見。同写真集でもスキー、カヤックに初挑戦。風見らしい躍動感に加え、「和」にこだわった大人びた表情も詰め込んだ。「スポーツしている姿