早くも「真夏日」が出てきている、2026年初夏。暑い日は、ひんやり爽快な「チョコミントドリンク」で涼むのもいいかもしれません。東京バーゲンマニア編集部おすすめのドリンクを6つ紹介します。「飲みやすいスースー感」タリーズコーヒー「チョコミントシェイク」タリーズ初のチョコミントフレーバーのドリンクです。爽快なミント風味のシェイクに、クーベルチュールチョコが食感と味わいのアクセントになっています。爽やかなミ