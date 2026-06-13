東京都と京急電鉄が強力に推進する一大インフラプロジェクト「京浜急行本線（泉岳寺駅〜新馬場駅間）連続立体交差事業」。その中核を担う「北品川駅」の高架化に伴う新しい駅舎デザインが、2026年6月に公式発表されました。新駅舎は、かつての旧東海道・品川宿の歴史的な風情を現代にアップデートした、美しい「和モダン」な佇まいが特徴です。長年、沿線住民やドライバーを悩ませてきた「開かずの踏切」の除却に向け、品川エリア