現地６月13日、北中米ワールドカップのグループD第１節で、アメリカ代表がパラグアイ代表と対戦。４−１で快勝した。この試合で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、モナコで南野拓実とチームメイトのフォラリン・バロガンだ。１−０で迎えた31分、左からのプリシックの折り返しに反応。右足のダイレクトシュートを流し込む。さらに45＋５分には力強く相手２人を抜き去り、強烈な左足のシュートをゴール左上に突き刺してみせた