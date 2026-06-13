強い覚悟を胸にワールドカップの舞台にたどり着いたひとりが、日本代表FWの小川航基だ。オランダ戦を２日後に控えた６月12日（日本時間13日）、ミックスゾーンで熱い思いを語ってくれた。「『代表に選ばれるんだ、ワールドカップに行くんだ、W杯でプレーするんだ』。この思いを携えて、僕は海外に、本当にその目的で海外に渡ったので、こうしたチャンスをもらえるのはすごく感慨深い」これまで積み重ねてきた努力が実を結