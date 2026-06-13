ブルージェイズの岡本和真内野手が12日（日本時間13日）、本拠地でのヤンキース戦に「5番三塁」で先発出場し、初回の第1打席に9試合ぶりとなる14号2ランを放った。飛距離は423フィート（約128.9メートル）を記録し、スタジアム最上階まで届く特大の一発だった。試合は8－5でブルージェイズが勝利し、借金を2に縮めた。 ■左翼席の最上段へ着弾 驚がくの一発に本拠地ロジャーズセン