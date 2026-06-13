中国メディアの環球時報は8日、中国ワインに対する評価が高まっていることを伝える韓国・朝鮮日報の記事を紹介した。記事によると、香港で先日開かれたワインとスピリッツの展示会「ビネクスポ・アジア」で中国ワインの品質の高さは目玉の一つとなった。中国ワインはかつて「発展の潜在力がある」と見なされていたが、フランスのワイン展示会運営会社ビネクスポジウムグループのロドルフ・ラメーズ最高経営責任者（CEO）は「中国ワ