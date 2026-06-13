テレビ東京で13日午後6時半から、『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』が放送される。今回は「絶景の山陰パワスポ街道！出雲⇒金持神社へ」をテーマに、岡田紗佳、春日俊彰（オードリー）が登場する。【番組カット】スイカヘルメットがカワイイ！ピースする岡田紗佳今回は、島根県出雲市〈日御碕灯台〉からスタートし、鳥取県の金持（かもち）神社のゴールを目指す充電旅。出川と谷川Ｄは灯台からの絶景を堪能し、日御碕