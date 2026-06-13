日本の主力ロケット「Ｈ３」６号機は１２日、失敗からの再起をかけた打ち上げに成功した。世界の宇宙産業で存在感を示すには、今後も成功を重ねる必要がある。（科学部村岡拓弥、鬼頭朋子）「（目標を）達成することができて本当にほっとしている。まだ道半ばなので、さらに頑張らないといけない」。打ち上げ後に記者会見した宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の有田誠プロジェクトマネージャは、安堵（あんど）の表情を浮か