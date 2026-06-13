「全日本大学野球選手権・準決勝、慶大−東北福祉大」（１３日、神宮球場）九回の東北福祉大の守備で思わぬアクシデントが発生。担架が運び込まれたが、大きなケガはなくプレーを続行。さらに感動的な光景が神宮を包んだ。九回、２死一、二塁から吉開が三塁前へボテボテのゴロを放った。これに投手・猪俣と三塁手・向段が全力で追って激しく激突。向段が倒れ込んで起き上がることができず、グラウンド内には担架が運び込まれ