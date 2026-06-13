アイドルグループ私立恵比寿中学の風見和香（18）が13日、都内で、1st写真集「和ぐころ」（宝島社）発売記念イベントに出席した。TBS系「KUNOICHI 2025秋」で、アイドルとして令和初の1stステージクリアや、フジテレビ系「千鳥の鬼連チャン」の300mサバイバル走などで高い身体能力を見せつけている。だが、スポーツ経験は「新体操しかやったことがない」という。赤坂マラソンや鬼連チャンなどの走る系では「陸上部経験はないので、