●ジャイアンツ1−5カブス○＜現地時間6月12日オラクル・パーク＞シカゴ・カブスが敵地カード初戦を制して2連勝。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、先制の適時二塁打を放って勝利に貢献した。鈴木は2回表の第1打席、先発右腕ループから左翼線への二塁打を打ってチーム初安打を記録。さらに4回表、一死一塁での第2打席では9球粘った末に左中間フェンス直撃の適時二塁打を放って先制。送球間に三塁へ