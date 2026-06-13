元日本代表ＧＫ権田修一（３７＝神戸）の解説に称賛の声が相次いでいる。権田は１３日、北中米Ｗ杯の米国がパラグアイに４―１で快勝した試合を「ＤＡＺＮ」の解説者として見守った。２０１４年ブラジル大会でメンバー入りし、２０２２年カタール大会では正ＧＫを務めた経験を生かし、さまざまな見解も披露。さらにベテランの域に入った守護神は試合のプレーの様子をＪリーグの選手にたとえて説明する場面もあった。独特の解