自身のインスタグラムを更新サッカー日本代表のMF堂安律が日本時間13日、自身のインスタグラムを更新。2日後に迫った北中米ワールドカップ（W杯）のグループ初戦、オランダ戦へ意気込みを見せた。その際添えられた写真の中のド派手なファッションにも注目が集まっている。胸元に文字が入っていた。堂安は、インスタグラムに「It’s about time.（そろそろ時間だ）」と投稿。現地14日（日本時間15日）に迫ったオランダ戦へ向