W杯オランダ戦直前に主将離脱サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループ初戦・オランダ戦に臨む。直前になって主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱。緊急事態に衝撃が走る中、遠藤のW杯欠場決定と同時に判明した異例の数字に反響が広がっている。33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷し、手術を実施。W杯本大会メンバーに名を連ねたが、先月31日に行われたアイスラ