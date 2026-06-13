俳優のビル・ナイが「ジョン・ウィック」シリーズのスピンオフ「ケイン」にキャスト入りした。「ラブ・アクチュアリー」などでおなじみのビルは、「ジョン・ウィック:コンセクエンス」のその後を描く俳優ドニー・イェンが主演兼監督の新作に向けて出演契約を交わしたとザ・ハリウッド・リポーターが報じている。 【写真】シマヅ・アキラ役で再び出演するリナ・サワヤマ 製作はブダペストと香