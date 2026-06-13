時の納屋香川県さぬき市小田 瀬戸内海が一望できる大串半島のカフェ「時の納屋」（香川県さぬき市小田）が、開業2周年を迎えるのを機に2026年6月28日、記念イベントを行います。 香川県出身の水墨画アーティスト・柏原良太郎さんを講師に招き、筆ペンを使って龍を描くワークショップを開きます。描いた龍をうちわに仕上げて持ち帰ることができます。 特製牛すじカレーに黒糖バスクチーズケ