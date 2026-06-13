Jリーグオールスターでの一幕JリーグオールスターDAZNカップが6月13日に開催され、J2・J3 EAST-Bの槙野智章監督が見せた“まさかのプレー”が話題を呼んでいる。J2・J3 EAST-BのカズことFW三浦知良（福島ユナイテッドFC）がキャプテンマークを巻いて先発出場するなど、“お祭り”の雰囲気のなかで始まった試合は、J2・J3 EAST-Aが前半5分にFW山田寛人（湘南ベルマーレ）が先制点を挙げ、同18分にFWディサロ燦シルヴァーノ（モ