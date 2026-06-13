◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクのスタメンが発表され、野村勇内野手が今季初の２番に入った。１２日のヤクルト戦で右ふくらはぎに死球を受けた周東佑京外野手は、ベンチを外れた。対左打者の打率１割８分４厘を誇るヤクルト・山野に対して、「７番・一塁」には広瀬隆太を抜てき。攻撃的なオーダーで打ち崩す。先発は、今季４勝目を狙う前田悠伍投手が務