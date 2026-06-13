６月１３日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル、９頭立て）は、２番人気のデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父フライトライン）が、最後の直線でメンバー最速となる３３秒６の末脚を繰り出して初陣Ｖ。現役時にダートで６戦６勝と異次元の強さでＧ１・４勝を挙げたフライトライン産駒のＪＲＡ初勝利は、芝のレースとなった。勝ちタイムは１分２２秒８（良）。ゲートはやや遅れたもののすぐにポジションを挽回して中