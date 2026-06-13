◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１３日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が中日戦の試合前練習にサッカー日本代表の白のアウェーユニホームを着用し登場した。背番号は自身と同じ「１」で、背中には「ＳＨＩＮＪＨＯ」と刻まれていた。白いニット帽に黒いマスクを着用し、二塁のポジション付近で練習をチェック。約２０分間、選手たちの動きを確認するとベンチ裏に下がった。サッカー