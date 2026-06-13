女優の香椎由宇が１３日、都内で行われた主演映画「メモリィズ」（坂西未郁監督）公開記念舞台あいさつに柄本佑らと登壇した。家族の記録や記憶をテーマにした心温まる物語。香椎はイッセー尾形が演じる誠の亡き妻・詩織役を務めた。写真や回想シーンでの出演のため、「セリフがない。覚えなくていい。こんなにおいしい役はなかなかない。ただただ雰囲気と、愛されるだけで作品に入れる。こんなに役者冥利（みょうり）に尽きる