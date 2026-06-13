韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛4』27話にて、参加者のウォンギュを巡る複雑な恋愛模様と、元カノであるジヒョンの嫉妬が爆発する波乱の展開が明らかになった。【映像】元カレと親密になる圧倒的美女（嫉妬する元カノの様子も）『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である 。誰が誰