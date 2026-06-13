人との別れ際や久しぶりにあった人との間などで、日常的に交わされる「今度ご飯行こう」というフレーズ。ニュース番組『わたしとニュース』では、そのリアルなやりとりを描いた漫画や投稿サイトの声を紹介した。【映像】「今度ご飯行こう」→相手の返しに動揺した話（漫画あり）もはや“社交辞令”ともいえる「今度ご飯行こう」に関するモヤモヤを描いた漫画がある。（以下、鹿目凛（ぺろりん先生）さんのXより）女性1「今度ご