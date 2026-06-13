高市総理は先ほど、フランスでのG7サミットなどのためヨーロッパを歴訪するのを前に、「G7が連携、結束して国際社会の課題への対応を主導していく姿勢を示したい」と意欲を示しました。高市総理「私にとって初めてのG7サミットとなります。G7が連携・結束して、国際社会の課題への対応を主導していくという姿勢を示したいと思っております」高市総理は、きょう（13日）、羽田空港を出発し、イギリス、イタリアを訪問してそれぞれ首