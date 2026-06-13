タレントで投資家の杉原杏璃（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。44歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、ビキニ姿の写真を公開し、変わらぬスタイルに多くの反響が寄せられている。【写真】抜群プロポーション披露した杉原杏璃杉原は投稿で「皆さんありがとうございます今年も1年、おもいきり楽しみます」とコメント。誕生日への感謝をつづり、自身の近影を披露した。公開された写真では、鮮やかなビキニを身